Клуб "Нефтчи" подписал договор с аудиторской компанией

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" подписал договор с аудиторской и консалтинговой компанией РwC (PricewaterhouseCoopers).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, компания будет оказывать аудиторские услуги клубу, проверит итоговый финансовый отчет.

Как заявили в "Нефтчи", этим клуб сделает важный шаг в направлении продажи своих акций.

Договор подписали исполнительный директор клуба Эльнур Мамедов и управляющий партнер компании PwC Azerbaijan Мовлам Пашаев.