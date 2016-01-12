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    Клуб "Нефтчи" подписал договор с аудиторской компанией

    Компания будет оказывать аудиторские услуги клубу, проверит итоговый финансовый отчет

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" подписал договор с аудиторской и консалтинговой компанией РwC (PricewaterhouseCoopers).

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, компания будет оказывать аудиторские услуги клубу, проверит итоговый финансовый отчет.

    Как заявили в "Нефтчи", этим клуб сделает важный шаг в направлении продажи своих акций. 

    Договор подписали исполнительный директор клуба Эльнур Мамедов и управляющий партнер компании PwC Azerbaijan Мовлам Пашаев. 

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