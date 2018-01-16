Клуб "Нефтчи" отправится на сборы в Анталье с новыми футболистами

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Утром 17 января клуб "Нефтчи" отправится на учебно-тренировочные сборы в Анталье.

Как сообщает Report, Даниэль Сеговия и Матео Мужек не будут участвовать на сборах.

Главный тренер Тарлан Ахмедов посоветовал обоим легионерам найти для себя новый клуб.

Вместо них с находящимся ныне в Баку Франсиско Хавьером Гарсия заключат 6-месячный контракт с условием его дальнейшего продления на 1 год.

Наряду с парагвайским полузащитником левого фланга, из дублеров в Анталью увезут Эльчина Асадова, Эльвина Саркарова и Фарида Аббаслы.

Отметим, что в период подготовительного процесса, который продлится до 31 января, 22 января "Нефтчи" встретится с российским клубом "СКА-Хабаровск", 25 января - румынской "Конкордией" и болгарской "Славией", 27 января - российской командой "Крылья Советов", 30 января - македонской "Силекс".