Клуб ​"Нефтчи" осуществил трансфер из серии "А" Бразилии

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" осуществил 2 трансфера с целью усилить состав для нового сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в состав вошли Магомед Гурбанов, играющий в прошлом сезоне в клубе "Сумгайыт", и бразильский футболист Аилтон Ферейра Сильва.

Член национальной команды М.Гурбанов будет играть на "Нефтчи" в последующие 2 года. Футболист будет играть под номером 14. Ранее футболист играл в командах "Ростов" и "Таганрог", а в прошлом сезоне вышел на поле в составе команды "Сумгайыт".

С 20-летним Аилтоном Силвой, игравшим в клубе "Флюминенсе" в серии "А" Бразилии, заключен контракт на 1 год. Завтра Аилтон Силва примет участие на тренировках клуба и оденет форму под номером 6.