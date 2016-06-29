Клуб ​"Милан" официально назвал главного тренера

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Итальянский клуб "Милан" официально назвал имя главного тренера, который будет возглавлять команду.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, команду будет тренировать Винченцо Монтелла.

Между сторонами подписан двухлетний контракт. Согласно утверждению местных СМИ, 42-летний специалист заработает 2,3 млн. евро.

Отметим, что В.Монтелла за свою тренерскую карьеру работал только в итальянских клубах. Он был главным тренером таких клубов, как "Рома", "Катания", "Фиорентина" и "Сампдория".