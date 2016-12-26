Клуб "Манчестер Юнайтед" осуществит первый трансфер

Отмечается, что стороны подпишут контракт в течение нескольких дней

26 декабря, 2016 16:10

https://report.az/storage/news/6b55ddb9d4f34f2486b426cddcc177a7/d06b5f16-32e8-425d-adc7-2ca3ce431fc2_292.jpg Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Британский клуб "Манчестер Юнайтед" скоро осуществит первый трансфер. Как сообщает Report, клуб договорился с выступающим в португальской команде "Бенфика" Виктором Линделефом. Отмечается, что стороны подпишут контракт в течение нескольких дней. По информации, "Манчестер Юнайтед" выплатит 22-летнему защитнику 38 млн. фунтов стерлингов. Срок контракта не разглашается.