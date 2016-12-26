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    Клуб "Манчестер Юнайтед" осуществит первый трансфер

    Отмечается, что стороны подпишут контракт в течение нескольких дней

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Британский клуб "Манчестер Юнайтед" скоро осуществит первый трансфер.

    Как сообщает Report, клуб договорился с выступающим в португальской команде "Бенфика" Виктором Линделефом.

    Отмечается, что стороны подпишут контракт в течение нескольких дней.

    По информации, "Манчестер Юнайтед" выплатит 22-летнему защитнику 38 млн. фунтов стерлингов.

    Срок контракта не разглашается.  

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