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    ​Клуб "Манчестер Сити" произвел трансфер австралийского футболиста

    С 25-летним футболистом заключен 3-летний контракт

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Британский клуб "Манчестер Сити" усилил свой состав австралийским специалистом.

    Как сообщает Report, впредь полузащитник сборной Австралии Аарон Муй приложит усилия для успеха "горожан".

    С 25-летним футболистом заключен 3-летний контракт.

    В обмен на это, два футболиста манчестера - Антони Касерес и Лук Брата - новый сезон начнут на правах аренды в команде "Мельбурн", где выступал Муй.

    Отметим, что в последнем сезоне Муй был избран лучшим игроком Австралии. 

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