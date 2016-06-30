​Клуб "Манчестер Сити" произвел трансфер австралийского футболиста

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Британский клуб "Манчестер Сити" усилил свой состав австралийским специалистом.

Как сообщает Report, впредь полузащитник сборной Австралии Аарон Муй приложит усилия для успеха "горожан".

С 25-летним футболистом заключен 3-летний контракт.

В обмен на это, два футболиста манчестера - Антони Касерес и Лук Брата - новый сезон начнут на правах аренды в команде "Мельбурн", где выступал Муй.

Отметим, что в последнем сезоне Муй был избран лучшим игроком Австралии.