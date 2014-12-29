Клуб "Манчестер Сити" готовится предложить Леонелю Месси 255 млн. евро

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Манчестер Сити" (Великобритания) готовится отправить испанской "Барселоне" предложение для Леонеля Месси на 200 млн. фунтов (255 млн. евро).

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, "Манчестер Сити" предложит аргентинскому нападающему ежегодный доход в 33 млн. евро (еженедельно 640 тыс. евро).

В случае согласия Месси надеть форму в Премьер-лиге, к доходу 27-летнего футболиста прибавится дополнительный бонусный пакет за каждый сыгранный матч.

Отметим, что имя Леонеля Мессии, заявившего несколько месяцев назад о возможном уходе из "Барселоны", упоминалось в "Челси". Однако главный тренер "Челси" Жозе Моуринью говорил о невозможности данного трансфера, отмечая, что это противоречит правилам финансового "fair-play" УЕФА.