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    Клуб "Локомотив" пожалуется в УЕФА

    Жалоба связана с организационными работами Бешикташ

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Бывший вчера гостем турецкого "Бешикташа" в групповом турнире Лиги Европы российский "Локомотив" готовит жалобу в УЕФА по поводу организационных вопросов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, жалоба связана с сотрудниками турецкой полиции и службы безопасности стадиона, оказавшими сопротивление болельщикам.

    Клуб возразил давлению полиции на болельщиков и по этой причине выразил недовольство касательно организационных вопросов.

    Отметим, что на вчерашней игре "Бешикташ" - "Локомотив" (1:1) между полицейскими и гостями-болельщиками произошел инцидент.

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