Клуб "Локомотив" пожалуется в УЕФА

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Бывший вчера гостем турецкого "Бешикташа" в групповом турнире Лиги Европы российский "Локомотив" готовит жалобу в УЕФА по поводу организационных вопросов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, жалоба связана с сотрудниками турецкой полиции и службы безопасности стадиона, оказавшими сопротивление болельщикам.

Клуб возразил давлению полиции на болельщиков и по этой причине выразил недовольство касательно организационных вопросов.

Отметим, что на вчерашней игре "Бешикташ" - "Локомотив" (1:1) между полицейскими и гостями-болельщиками произошел инцидент.