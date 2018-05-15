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    Клуб, который будет играть в Премьер-лиге Азербайджана, расстался с главным тренером

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Сабах", который в сезоне 2018/2019 будет играть в Премьер-лиге Азербайджана, расстался с главным тренером основной команды Арифом Асадовым.

    Как сообщили Report из клуба, по взаимной договоренности с 48-летним специалистом достигнута договоренность о не продлении срока контракта.

    Ожидается, что новым главным тренером команды станет Эльшад Ахмедов, который возглавлял "Хазар", победивший в первом дивизионе в завершившемся сезоне.

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