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"Карабах" сделал заявление в связи с проблемами с трансляцией матча против "Олимпии"

"Карабах" сделал заявление в связи с проблемами с трансляцией матча против "Олимпии" Клуб "Карабах" выразил мнение по поводу трансляции матча между словенской "Олимпией" и азербайджанским "Карабахом" в рамках стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Футбол
24 августа 2023 г. 23:13
Карабах сделал заявление в связи с проблемами с трансляцией матча против Олимпии

ФК "Карабах" выступил с заявлением в связи с проблемами с трансляцией в Азербайджане матча против словенской "Олимпии" в рамках стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, об этом "скакуны" сообщили на своем официальном аккаунте в Facebook.

"Уважаемые болельщики, телеканал İdman TV взял на себя трансляцию матча между "Олимпией" и "Карабахом". Однако по техническим причинам не может транслировать эту игру в прямом эфире.

Канал несет прямую ответственность за трансляцию", - отмечается в сообщении.

Отметим, что после первой половины матча "Карабах» ведет со счетом 2:0.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" "Olimpiya" ilə oyunun yayımlanmamasına münasibət bildirib

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