"Карабах" сделал заявление в связи с проблемами с трансляцией матча против "Олимпии"

ФК "Карабах" выступил с заявлением в связи с проблемами с трансляцией в Азербайджане матча против словенской "Олимпии" в рамках стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Report, об этом "скакуны" сообщили на своем официальном аккаунте в Facebook.
"Уважаемые болельщики, телеканал İdman TV взял на себя трансляцию матча между "Олимпией" и "Карабахом". Однако по техническим причинам не может транслировать эту игру в прямом эфире.
Канал несет прямую ответственность за трансляцию", - отмечается в сообщении.
Отметим, что после первой половины матча "Карабах» ведет со счетом 2:0.