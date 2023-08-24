"Карабах" сделал заявление в связи с проблемами с трансляцией матча против "Олимпии"

Клуб "Карабах" выразил мнение по поводу трансляции матча между словенской "Олимпией" и азербайджанским "Карабахом" в рамках стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

ФК "Карабах" выступил с заявлением в связи с проблемами с трансляцией в Азербайджане матча против словенской "Олимпии" в рамках стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, об этом "скакуны" сообщили на своем официальном аккаунте в Facebook.

"Уважаемые болельщики, телеканал İdman TV взял на себя трансляцию матча между "Олимпией" и "Карабахом". Однако по техническим причинам не может транслировать эту игру в прямом эфире.

Канал несет прямую ответственность за трансляцию", - отмечается в сообщении.

Отметим, что после первой половины матча "Карабах» ведет со счетом 2:0.