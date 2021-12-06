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Клуб "Карабах" в восьмой раз стал зимним чемпионом Азербайджана

Клуб "Карабах" в восьмой раз стал зимним чемпионом Азербайджана Определился зимний чемпион XIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
6 декабря 2021 г. 11:52
Клуб Карабах в восьмой раз стал зимним чемпионом Азербайджана

Определился зимний чемпион XIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной Лиги, "Карабах" завершил первую половину сезона, выйдя на 1-е место и стал зимним чемпионом.

Подопечные Гурбана Гурбанова одержали победу над командой "Сабаха" со счетом 5:1. Агдамский клуб имеет на счету 30 очков, опережая "Габалу" на 5 очков.

Футболисты Агдамского клуба в восьмой раз в истории чемпионатов страны встретят Новый год в качестве победителей. "Карабах" завершил первую половину чемпионата победой в сезонах 2004/05, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 и 2019/20.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" klubu 8-ci dəfə qış çempionu olub

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