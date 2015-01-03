Клуб "Карабах" установил домашние арены для европейских кубков

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" установит домашние арены для европейских кубков в сезоне 2015/2016 гг.

Как сообщил Report пресс-секретарь клуба Нурлан Ибрагимов, УЕФА в качестве основной арены предложен Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, а резервной - стадион "Dalğa Arena". По словам официального представителя клуба, скорее всего, строящийся в бакинском поселке Сураханы стадион на 5000 зрителей не успеют сдать до еврокубков.

Отметим, что ранее отмечалось, что домашние игры "Карабаха" в европейских кубках будущего сезона планируется провести на Бакинском олимпийском стадионе, который будет сдан в феврале. В настоящее время агдамская команда, являющаяся лидером Премьер-лиги Азербайджана, указывается в качестве реального кандидата на повторное завоевание путевки в Лигу чемпионов.