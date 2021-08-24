Клуб "Карабах" станет гостем "Абердина"

"Карабах" станет гостем "Абердина" в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА.

"Карабах" станет гостем "Абердина" в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, сегодня команда отправится в Шотландию.

Самолет, который доставит Агдамского представителя в город Абердин, вылетит из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 17:00.

Главный тренер Гурбан Гурбанов примет участие в пресс-конференции 24 августа в 18:40 по местному времени (21:40 по бакинскому). Последняя тренировка "скакунов" состоится в 19:00 по местному времени (22:00 по бакинскому) на стадионе "Питтодри".