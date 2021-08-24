О нас
Report Georgia
Аудио новости

Клуб "Карабах" станет гостем "Абердина"

Клуб "Карабах" станет гостем "Абердина" "Карабах" станет гостем "Абердина" в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Футбол
24 августа 2021 г. 14:07
Клуб Карабах станет гостем Абердина

"Карабах" станет гостем "Абердина" в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, сегодня команда отправится в Шотландию.

Самолет, который доставит Агдамского представителя в город Абердин, вылетит из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 17:00.

Главный тренер Гурбан Гурбанов примет участие в пресс-конференции 24 августа в 18:40 по местному времени (21:40 по бакинскому). Последняя тренировка "скакунов" состоится в 19:00 по местному времени (22:00 по бакинскому) на стадионе "Питтодри".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Aberdeen to host Qarabag FK
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" komandasının səfər proqramı bəlli olub

Другие новости из категории

Лига Чемпионов: Араз Нахчыван проведет третий матч
Лига Чемпионов: "Араз Нахчыван" проведет третий матч
24 августа 2021 г. 08:30
Лига Чемпионов: Сегодня три команды получат путевки в групповой этап
Лига Чемпионов: Сегодня три команды получат путевки в групповой этап
24 августа 2021 г. 07:45
Названо время дебюта Месси за ПСЖ
Названо время дебюта Месси за "ПСЖ"
24 августа 2021 г. 04:18
ПСЖ определился с новым форвардом на случай ухода Мбаппе
"ПСЖ" определился с новым форвардом на случай ухода Мбаппе
24 августа 2021 г. 03:38
Челси договорился о контракте с защитником сборной Франции
"Челси" договорился о контракте с защитником сборной Франции
23 августа 2021 г. 21:33
Барселона готова безвозмездно отпустить чемпиона мира 
Барселона готова безвозмездно отпустить чемпиона мира 
23 августа 2021 г. 20:19
Чемпионат мира: 1 красная и 3 желтых карточки от азербайджанского рефери
Чемпионат мира: 1 красная и 3 желтых карточки от азербайджанского рефери
23 августа 2021 г. 19:37
Премьера фильма об Ибрагимовиче перенесена на январь
Премьера фильма об Ибрагимовиче перенесена на январь
23 августа 2021 г. 17:16
Назван состав сборной Азербайджана на матчи с Португалией, Ирландией и Люксембургом
Назван состав сборной Азербайджана на матчи с Португалией, Ирландией и Люксембургом
23 августа 2021 г. 17:09
Два футболиста Абердина пропустят матч с Карабахом
Два футболиста "Абердина" пропустят матч с "Карабахом"
23 августа 2021 г. 09:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi