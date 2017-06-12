Клуб "Карабах" сменил лого

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Карабах" обратился в комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в обращении отразилась информация о смене лого клуба.

В официальном заявлении говорится: "Футбольный клуб "Карабах" в четвертый раз подряд стал чемпионов страны, в целом довел это показатель до пяти.Во многих мировых и европейских клубах 5-кратное чемпионство отмечается одной звездой. ФК "Карабах", воспользовавшись этим опытом, осуществил деятельность о добавлении на свое лого одной звезды. Другое изменение в лого клуба связано с заменой термина "ФК Карабах" на "Карабах ФК". В связи с этими изменения наш клуб уже обратился в комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики".