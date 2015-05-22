Клуб "Карабах" реализовал трансфер 2 игроков "Интера"

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Агдамский клуб "Карабах" заключил контракт с 2-мя футболистами бакинского "Интера". Директор карабахского клуба Эмрах Челикел сообщил Report, что это Эльвин Мамедов и Джошгун Диниев.

Э.Челикел заявил, что с обеими полузащитниками заключен контракт сроком на 2 года. От подчеркнул, что Джошгун Диниев и Эльвин Мамедов перешли в агдамскую команду в качестве свободных агентов.

Представитель "Карабаха" отметил, что будут еще новые трансферы: "В настоящее время ведутся переговоры как с местными, так и с иностранными футболистами. Имена футболистов мы пока не намерены афишировать. Общественность будет проинформирована по мере подписания контрактов".