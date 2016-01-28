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    Клуб "Карабах" расстался с футболистом

    Достигнута обоюдная договоренность с футболистом

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Клуб "Карабах", продолжающий подготовки второй половины Премьер-лиги Азербайджана, попрощался с еще одним футболистом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, Эльвин Мамедов больше не будет выступать в "Карабахе".

    Трансфер 28-летнего полузащитника состоялся летом прошлого года. Договор приостановлен на основании обоюдного соглашения. 

    Отметим, что до этого клуб "Карабах" попрощался с Владимиром Дмитровским, Райделлом Пупоном, передал в аренду Эльтуна Ягублу, Вюгара Мустафаева и Намига Алескерова. 

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