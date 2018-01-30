Клуб "Карабах" распрощался с игроком сборной Норвегии - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Игрок сборной Норвегии Тарик Эльюнусси покинул клуб "Карабах", который проходил тренировочные сборы в турецкой Анталье.

Об этом Report сообщил директор азербайджанского представителя Амрах Челикель.

По его словам, 30-летний нападающий покинул коллектив по желанию греческого клуба "Олимпиакос", которому принадлежит по контракту. Э.Челикель подчеркнул, что во второй половине сезона опытный форвард не будет выступать в составе "Карабаха".

Отметим, что "Карабах" летом 2017 года на 1 год арендовал И.Эльюнусси у "Олимпиакоса". Ожидается, что испытывающий трудности с попаданием в основной состав норвежец перейдет в шведский AİK.