Клуб "Карабах" представил заявку со списком футболистов в УЕФА - СПИСОК

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Карабах" представил заявку со списком футболистов в УЕФА на матчи с грузинской "Самтредиа" во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов. Как сообщили Report в клубе, в состав команды Агдамского клуба вошли 25 футболистов: 4 из них вратари, 9 защитников, 9 полузащитников, и 3 нападающих.

Вратари: 1. Антон Каниболоцкий, 12. Шахруддин Магомедалиев, 13. Ибрагим Шехич, 94. Мамед Гусейнов.

Защитники: 5. Максим Медведев, 14. Рашад Садыхов, 21. Ариф Дашдемиров, 25. Анси Аголли, 30. Аббас Гусейнов, 32. Эльвин Юнусзаде, 33. Эльтун Турабов 52. Якуб Жезничак, 55. Бадави Гусейнов.

Полузащитники: 2. Гара Гараев, 7. Рахид Амиргулиев, 8. Мигель Мадера, 17. Дональд Герье, 20. Ричард Алмейда, 22. Афран Исмайлов, 77. Эльшан Абдуллаев, 91. Джошгун Диниев, 99. Даниэль Кинтана

Нападающие: 9. Дино Ндлову, 11. Махир Мадатов, 44. Агабала Рамазанов

Отметим, что первую встречу с грузинской "Самтредиа" "Карабах" проведет в Баку. Матч, который состоится 11 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:00. А ответная встреча состоится через неделю в Тбилиси.