Клуб "Карабах" подписал двухлетний контракт с польским футболистом Якубом Жезничаком

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Клуб "Карабах" узаконил отношения с польским футболистом Якубом Жезничаком.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, агдамский представитель подписал двухгодичный контракт с 30-летним центральным защитником.

Он выступит в "Карабахе" под номером 52.

Отметим, что Якуб Жезничак начал профессиональную карьеру в 2003 году в польском Vidzev Lodz, через год совершил трансфер в клуб "Легия". Последние 13 лет он провел в данном клубе, капитаном которого являлся.