Клуб "Карабах" поднялся на 6 ступеней в таблице коэффициентов УЕФА

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ УЕФА обнародовала таблицу коэффициентов своих стран-членов и клубов после игр очередного тура кубков Европы. Как сообщает Report, после того, как клуб Азербайджана "Карабах" сыграл во Франции с "Сент-Этьеном" в рамках Лиги Европы вничью со счетом 1:1, в сумме показателей последних 5-ти сезонов он поднялся на 6 ступеней.

В настоящее время "Карабах" с 10,450 баллами занимает 158-ую ступень таблицы. Однако агдамская команда в соответствии с показателями этого сезона по сравнению с предыдущим списком опустился на 4 ступени. Хотя после игры вничью с "Сент-Этьеном" количество баллов, полученных в этом сезоне достигло 4, а коэффициент 4,675, клуб опустился на 65-ю ступень.

Что касается списка рейтингов стран, хотя количество баллов Азербайджана достигло 12,250, страна осталась на 29 ступени таблицы.