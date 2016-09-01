"Карабах" официально объявил имя нового трансфера

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ "Карабах" усилил свой состав сербским вратарем.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с Бояном Шарановым заключен 2-летний контракт.

29-летний вратарь провел последний сезон в сербском клубе "Партизан" и выходил на поле на 18-ти играх.

Отметим, что до сих пор Шаранов несколько раз получал приглашение в сборную Сербии. Вратарь, начавший свою карьеру в клубе "ОФК Белград", также надевал форму команд "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и "Эргетолис".