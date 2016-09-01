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    "Карабах" официально объявил имя нового трансфера

    С вратарем заключен 2-летний контракт

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ "Карабах" усилил свой состав сербским вратарем.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с Бояном Шарановым заключен 2-летний контракт.

    29-летний вратарь провел последний сезон в сербском клубе "Партизан" и выходил на поле на 18-ти играх.

    Отметим, что до сих пор Шаранов несколько раз получал приглашение в сборную Сербии. Вратарь, начавший свою карьеру в клубе "ОФК Белград", также надевал форму команд "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и "Эргетолис". 

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