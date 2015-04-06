​Клуб "Карабах" обратится для вступления в членство АЕК

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанская футбольная команда "Карабах" готовится вступить в членство Ассоциации европейских клубов.

Об этом Report сообщил директор клуба Амрах Челикель.

По его словам, работы в этом направлении уже начались. Официальный представитель клуба заявил, что они намерены обратиться в Ассоциацию европейских клубов (АЕК) в ближайшее время. Он выразил надежду, что вопрос разрешится на очередном заседании структуры.

Отметим, что в настоящее время в членстве АЕК находится 4 азербайджанских клуба - "Нефтчи", "Баку", "АЗАЛ" и "Хазар-Лянкяран". Клуб "Нефтчи" обладает статусом чрезвычайного члена структуры.