Клуб "Карабах" назвал причины изображения на форме чемпионской звезды и лого спонсора

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Клуб "Карабах" назвал причины изображения на форме чемпионской звезды и лого генерального спонсора Азербайджанской премьер-лиги - Topaz.

Как сообщил в заявлении Report главный менеджер клуба Азер Аскеров, это объясняется отсутствием соответствующих пунктов в Положении Профессиональной футбольной лиги, которая организует чемпионат.

"Изображенные на лого звезды имеют значение за рубежом. Местная федерация выносит решение в связи с этим. Однако у нас нет конкретных законных требований. На самом деле, это хороший опыт. По изображению звезды можно с легкостью определить, сколько раз клуб становился чемпионом. Если у нас применят такое правило, мы выполним его", - отметил А.Аскеров.

Представитель клуба также прояснил вопрос скрытия поверхности лого Topaz: "В прошлом году спонсор не выполнил свои обязательства. В этом году наблюдается аналогичная ситуация. В прошлом сезоне на одном из заседаний Комитета клубов участвовал представитель спонсора. Там прошли переговоры, однако никаких результатов нет".

Руководитель департамента прессы и связи с общественностью Профессиональной футбольной лиги, организующей чемпионат, Аслан Шахгялдиев в заявлении Report подошел к вопросу с несколько другого ракурса. Он отметил, что изображение звезды на лого на форме азербайджанских клубов зависит от их желания.

А.Шахгялдиев высказал мнение по поводу спонсорства, противоречащее мнению представителя клуба: "Тopaz не платит клубам деньги. В контракте это не отражено. Этот вопрос должен быть обсужден при участии сторон. Просто Topaz является спонсором Профессиональной футбольной лиги, Премьер-лиги".