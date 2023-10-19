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"Карабах" и Европейская академия футбола подписали договор о сотрудничестве

"Карабах" и Европейская академия футбола подписали договор о сотрудничестве Клуб "Карабах" и Европейская академия футбола (EFA) подписали договор о сотрудничестве.
Футбол
19 октября 2023 г. 19:32
Карабах и Европейская академия футбола подписали договор о сотрудничестве

Клуб "Карабах" и Европейская академия футбола (EFA) подписали договор о сотрудничестве.

Как сообщил Report представитель Агдама, в церемонии подписания приняли участие генеральный директор "Карабаха" Амрах Челикель, директор EFA Вусал Мустафаев, директор по административным вопросам Мурат Караман и главный менеджер Кямран Байрамов.

Согласно договору, клуб "Карабах" имеет право включать в свои команды перспективных и талантливых футболистов из EFA.

Европейская академия футбола была создана в 2017 году. Ее основной целью является развитие детского футбола в стране и подготовка футболистов высокого уровня.

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağ” klubu və Avropa Futbol Akademiyası arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

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