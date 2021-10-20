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Клуб "Кайрат" отправился в Баку на игру с "Карабахом"

Клуб "Кайрат" отправился в Баку на игру с "Карабахом" Казахстанский клуб "Кайрат" отправился в Баку на игру с "Карабахом" в рамках III тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.
Футбол
20 октября 2021 г. 09:23
Клуб Кайрат отправился в Баку на игру с Карабахом

Казахстанский клуб "Кайрат" отправился в Баку на игру с "Карабахом" в рамках III тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, известный футболист Вагнер Лавин сыграет против агдамского представителя, несмотря на появившееся ранее сообщение, что он пропустит игру. Врачи разрешили 37-летнему игроку выйти на поле.

Тем не менее, участие в игре Артура Шушеначева в составе "Кайрата" остается под вопросом. По информации, травмированный футболист испытывает боли в ноге.

Матч "Карабах" - "Кайрат" состоится 21 октября на Республиканской стадионе им.Тофига Бахрамова и стартует в 20:45.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Kayrat" klubu "Qarabağ"la oyun üçün Bakıya yola düşüb

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