Клуб из Казахстана установил уникальный рекорд в рейтинге УЕФА

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Казахстанская "Астана" в рейтинге УЕФА поднялась на 385 строчек за последние три года.

Как передает Report, сейчас клуб из Астаны занимает 67-е место.

Три года назад клуб занимал 452-е место. Такой скачок "Астаны" в Европе отмечается как новый рекорд. Клуб из Казахстана в истории страны впервые завоевал путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

Отметим, что в следующем раунде "Астана" сразится с португальским "Спортингом". Клуб из Астаны в сезоне 2015-2016 участвовал в групповом раунде Лиги Чемпионов, а в сезоне 2016-2017 – Лиги Европы.