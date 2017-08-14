Клуб "Интер" внес ясность в вопрос о спорном договоре Рауфа Алиева

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ У Рауфа Алиева есть контракт с "Интер" до июня 2018 года. За основу берется тот документ, который регулировал последний год правовые отношения между двумя сторонами договора. Футболисту нужно задать вопрос, получал ли он до сих пор сумму, указанную в контракте? У нас все прозрачно. Есть квитанции выплачиваемой ему заработной платы".

Об этом заявил Report исполнительный директор клуба "Интер" Рамиш Малыев, комментируя ситуацию, возникшую в связи с договором Рауфа Алиева.

Он отметил, что 28-летний нападающий без согласия "Интер" не может перейти в "Кукеси" Албании. По словам Р. Малыева в регулировании отношений между сторонами наряду с договором за основу берутся и банковские документы: "До сих пор отношения с Р. Алиевым регулировались договором, а не так, как он это представляет. Сейчас ему выгоднее говорить иное, поэтому он прибегает к этому варианту. Это юридический вопрос. Тот договор, который Рауф до сегодняшнего дня принимал, тот и надо считать основным. Ведь зарплату он получал не по тому контракту, о котором заявляет. И если срок контракта окончен, тогда почему он требует от нас выдать ему документ? В этом вопросе мы пойдем до конца - дойдем до ФИФА. То есть в регулировании отношений между сторонами наряду с договором за основу берутся и банковские документы".

Отметим, что Рауф Алиев перешёл из "Нефтчи" в "Интер" летом 2015 года. Он, сославшись на то, что срок его контракта истекает 30.06.2017 г. отправился в Албанию, чтобы заключить контракт с "Кукеси". А "Интер" заявляет, что контракт с клубом у нападающего до июня 2018 года.