Клуб "Хазар Лянкяран" погасил все долги

Клуб "Хазар Лянкяран" закрыл все долги.

Клуб "Хазар Лянкяран" погасил все долги.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь "Хан Лянкяран" Фамиль Мамедов.

Официальный представитель клуба сказал, что "Хазар Лянкяран" может выступать под этим названием в случае необходимости, так как все долги клуба выплачены: "На встрече с руководством клуба "Хазар Лянкяран" было отмечено, что мы можем выступать под этим названием. В прессе появлялась информация, что из-за долгов мы не можем сменить название. Но все долги уже погашены".

Ф.Мамедов не уточнил, кем погашены долги - "Хан Лянкяран" или "Хазар Лянкяран": "Нам просто сказали, что долги "Хазар Лянкяран" выплачены".