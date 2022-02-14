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Клуб "Хазар Лянкяран" погасил все долги

Клуб "Хазар Лянкяран" погасил все долги Клуб "Хазар Лянкяран" закрыл все долги.
Футбол
14 февраля 2022 г. 14:15
Клуб Хазар Лянкяран погасил все долги

Клуб "Хазар Лянкяран" погасил все долги.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь "Хан Лянкяран" Фамиль Мамедов.

Официальный представитель клуба сказал, что "Хазар Лянкяран" может выступать под этим названием в случае необходимости, так как все долги клуба выплачены: "На встрече с руководством клуба "Хазар Лянкяран" было отмечено, что мы можем выступать под этим названием. В прессе появлялась информация, что из-за долгов мы не можем сменить название. Но все долги уже погашены".

Ф.Мамедов не уточнил, кем погашены долги - "Хан Лянкяран" или "Хазар Лянкяран": "Нам просто сказали, что долги "Хазар Лянкяран" выплачены".

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Версия на азербайджанском языке "Xəzər Lənkaran" klubu bütün borclarını bağlayıb

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