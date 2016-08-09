​Клуб "Галатасарай" осуществил трансфер защитника "Трабзонспора"

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Галатасарай" осуществил трансфер футболиста клуба "Трабзонспор" Луиса Педро Каванды.

Как сообщает Report со ссыкой на официальный сайт стамбульского клуба, за трансфер "Трабзонспор" будет выплачено 1.8 млн. евро.

В предстоящие 3 сезона 25-летний защитник ежегодно будет зарабатывать по 875 тыс. евро.

Кроме того, за каждое очко, собранное в еврокубках и Супер-лиге "желто-красных", Л.Каванда будет получать премию в размере 4 000 евро. В случае завоевания места в стартовом составе, сумма премии составит 100%, в случае участия в игре чуть позже - 50%, а в случае игры в составе первых 18-ти команд - 25%.