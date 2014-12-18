Клуб "Габала" заключил контракт с новым главным тренером

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Определен новый главный тренер футбольной команды "Габала".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, на оставшееся вакантным после отставки Доринеля Мунтяну место назначен 49-летний украинский специалист Роман Григорчук.

С ним заключен контракт на полтора года.

Ранее выступавший в пяти странах футболист в 1988-1994 гг. защищал честь команды "Прикарпатье", в 1996-1997 гг. "Кривбасс", 1994-1995 гг. "Санкт-Пелтен" (Австралия), 1995 году "Петрохимия" (Польша), 1996-1997 гг. команды "Сатурн" (Россия).

В 1998 году Григорчук уехал в Латвию. В течение 2-х лет он играл в команде "Динабург" и параллельно занимал пост помощника главного тренера.

В 2000-2005 гг. Григорчук был главным тренером клуба, а в 2005-2009 гг. руководил другой латвийской командой - "Вентспилс", где и завоевал свои титулы.

Футболист трижды приносил своей команде латвийское чемпионство (2006, 2007, 2008 гг.), дважды завоевывал латвийский кубок (2005, 2007 гг.).

Кроме того, в 2007 году его команда участвовала в Кубке содружества и в финале Балтийской лиги.

Завершив 11-летнюю карьеру в Латвии, в 2009 году Григорчук вернулся в Украину и в 2009-2010 гг. тренировал запорожский "Металлург".

С 2010 года по декабрь 2014 года Григорчук руководил одесской командой "Черноморец".

В первый же сезон (2010/2011 гг.) он вывел одесский клуб в Премьер-лигу I группы, который стал финалистом кубка страны 2012/2013 сезона. По руководством Григорчук команда "Черноморец" в 2013/2014 сезоне дошла до 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Григорчук женат, имеет 2-х детей.