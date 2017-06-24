Клуб "Габала" осуществил трансфер голландского защитника

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" осуществил трансфер еще одного футболиста.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с голландским игроком суринамского происхождения Дионом Малоне заключили двухгодичный контракт.

Карьера 28-летнего защитника правого фланга связана с голландскими клубами. Выступающий в юниорской команде клуба "Омниворлд" Малоне к профессиональной карьере приступил в 2008 году. Клуб "Омниворлд" до 2010 года сохранял прежнее название, но после сменил его на "Алмере Сити". В 2012 году Дион перешел в другой голландский клуб "Ден Хааг" и играл в нем пять сезонов.

Отметим, что ранее "Габала" договорилась с Ильгаром Гурбановым, Агилем Мамедовым, Эльвином Мамедовым, Хавьером Эрнандесом Гонсалесом и Стивеном Жозеф-Монрозом.