 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Клуб "Габала" сделал заявление в связи с визитом Роналдиньо в Баку

    В Баку откроется Ronaldinho Soccer Academy

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" готовится осуществить очередной проект вместе с бразильским футболистом Роналдиньо. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в родном городе футболиста Порту-Алегри, а также в Дубае (ОАЭ) действует Ronaldinho Soccer Academy. Очередная школа откроется в Баку при поддержке "Габалы". 

    В школе, предназначенной для футболистов старше 6 лет, будут проводиться бесплатные и платные тренировки. 

    Напомним, что сегодня в 16:00 в конференц-зале Бакинского олимпийского стадиона состоится пресс-конференция с участием Роналдиньо. После пресс-конференции  Роналдиньо выйдет на тренировку с командой  академии "Габала". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi