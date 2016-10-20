Клуб "Габала" сделал заявление в связи с визитом Роналдиньо в Баку

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" готовится осуществить очередной проект вместе с бразильским футболистом Роналдиньо.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в родном городе футболиста Порту-Алегри, а также в Дубае (ОАЭ) действует Ronaldinho Soccer Academy. Очередная школа откроется в Баку при поддержке "Габалы".

В школе, предназначенной для футболистов старше 6 лет, будут проводиться бесплатные и платные тренировки.

Напомним, что сегодня в 16:00 в конференц-зале Бакинского олимпийского стадиона состоится пресс-конференция с участием Роналдиньо. После пресс-конференции Роналдиньо выйдет на тренировку с командой академии "Габала".