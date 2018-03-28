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    Клуб "Габала" подписал контракт с Рауфом Алиевым

    С 29-летним нападающим достигнуто соглашение до лета 2019 года

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" включил в состав нового футболиста.

    Как сообщает Report, клуб подписал контракт с Рауфом Алиевым. 29-летний нападающий будет выступать в "Габале" до лета 2019 года.

    Последним клубом Алиева был албанский "Кукеси", футболист во второй половине 2017 года находился в этой стране в качестве легионера. На протяжении своей карьеры Р.Алиев защищал честь клубов "Карабах" (2006-2013), "Баку" (2013-2014), "Хазар-Лянкяран" (2014-2015), "Нефтчи" (2015), "Интер" (2015-2017). В 2010 году футболист дебютировал в сборной Азербайджана и забил 7 голов в 45 матчах.

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