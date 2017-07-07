Клуб "Габала" подписал контракт с голландским футболистом

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Команда "Габала" усилила свой состав еще одним футболистом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, региональный клуб подписал контракт с Дэйвом Бултуисом.

С 27-летним голландским защитником подписан контракт сроком на 3 года.

Футболист родился 28 июня 1990 года в Голландии. Он выступал в командах юниоров DCG, "Пурмерштейн", "Волендам" и "Утрехт". Защитник свою профессиональную карьеру начал в клубе "Утрехт". Выступающий в центре и на левом фланге Бултуис в 2010-2014 гг. защищал честь "Утрехта". Отправившийся в 2014 году в Германию голландец последние 3 сезона провёл в составе клуба "Нюрнберг".

Отметим, что в состав команды "Габала", продолжающей подготовку к сезону 2017/18 в Австрии, в течение летнего перерыва были включены Ильгар Гурбанов, Агиль Мамедов, Эльвин Мамедов, испанец Хавьер Эрнандес, француз Стивен Жозеф-Монроз, голландец Дион Малон, шотландец Энди Халлидей, малиец Фамоусса Конэн.