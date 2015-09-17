​Клуб "Габала" не учел рабочий график метрополитена и позднее возвращение болельщиков с матча

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоится первая игра "Габалы" и "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы.

Как сообщает Report, с учетом предстоящей в Лондоне встречи "Карабаха" с "Тоттенхэмом", внутри страны основное внимание болельщиков направлено на игру между "Габалой" и греческим ПАОК.

Игра начнется в 22:00 на " Bakcell Arena". С учетом того, что столичное метро работает до 00:00, после игры болельщикам будет сложно добираться до дома.

Ближайшие станции метро от стадиона - "Халглар достлугу" и "Нефтчиляр", расположенные в 10-15 минутах от стадиона. То есть, болельщики не смогут попасть после игры в метро. Им придется возвращаться либо на такси, либо ждать случайных автобусов и автомобилей знакомых, или же покинуть стадион за 10-15 минут до окончания игры.

Во время игры национальной команды на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова ЗАО "Бакинский метрополитен" обычно продлевает график работы на полчаса или час. Однако на сегодня данного плана нет.

Об этом в заявлении Report отметил руководитель пресс-службы метрополитена Низами Пашаев.

По его словам, для продления графика работы метрополитена необходимо обращение клуба. Из "Габалы" подобного обращения не поступало.

В интервью Report вице-президент клуба Фариз Наджафов сказал, что они не учли этот момент: "Мы не обращались в "Бакинский метрополитен". В случае возникновения неудобств, на нашей очередной игре мы учтем это".

Следует отметить, что вторая игра "Габалы" пройдет 22 октября с германским клубом "Боруссия" (Дортмунд).

Встреча начнется в 20:00 и поэтому каких-либо проблем с транспортом не возникнет.

Следующая игра, на которой "Габала" примет российский клуб "Краснодар", состоится 10 декабря в 22:00. Наверное, тогда болельщики будут учтены...