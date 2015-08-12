Клуб "Габала" не отказался от Джавида Гусейнова

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" подал заявку на участие в матче с греческим "Панатинайкосом" в плей-офф Лиги Европы. Как сообщает Report, в спичке футболистов есть также имя арестованного Джавида Гусейнова.

В список вошли имена 20 членов команды. В матче с представителем Греции главный тренер Роман Григорчук дал шанс сыграть следующим футболистам:

Вратари: 1. Андрей Попович, 22. Дмитрий Безотосный, 33. Давид Петркевич.

Защитники: 3. Воислав Станкович, 8. Магомед Мирзабеков, 15. Виталий Вернидуб, 20. Рикардиньо, 21. Ариф Дашдемиров, 34. Урфан Аббасов, 44. Рафаэль Сантос.

Полузащитники: 10. Додо, 5. Георгий Флореску, 6. Рашад Садигов, 11. Асиф Мамедов, 14. Джавид Гусейнов, 19. Алексей Гай, 66. Самир Заргяров.

Нападающие: 7. Эрмин Зец, 9. Сергей Зенев, 69. Алексей Антонов.

Отметим, что Джавид Гусейнов арестован по делу об убийстве журналиста Расима Алиева, поэтому он не сможет помочь своей команде в предстоящей игре.