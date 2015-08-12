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    Клуб "Габала" не отказался от Джавида Гусейнова

    В список вошли имена 20 членов команды

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" подал заявку на участие в матче с греческим "Панатинайкосом" в плей-офф Лиги Европы.  Как сообщает Report, в спичке футболистов есть также имя арестованного Джавида Гусейнова. 

    В список вошли имена 20 членов команды. В матче с представителем Греции главный тренер Роман Григорчук дал шанс сыграть следующим футболистам:

    Вратари: 1. Андрей Попович, 22. Дмитрий Безотосный, 33. Давид Петркевич.

    Защитники: 3. Воислав Станкович, 8. Магомед Мирзабеков, 15. Виталий Вернидуб, 20. Рикардиньо, 21. Ариф Дашдемиров, 34. Урфан Аббасов, 44. Рафаэль Сантос.

    Полузащитники: 10. Додо, 5. Георгий Флореску, 6. Рашад Садигов, 11. Асиф Мамедов, 14. Джавид Гусейнов, 19. Алексей Гай, 66. Самир Заргяров.

    Нападающие: 7. Эрмин Зец, 9. Сергей Зенев, 69. Алексей Антонов.

    Отметим, что Джавид Гусейнов арестован по делу об убийстве журналиста Расима Алиева, поэтому он не сможет помочь своей команде в предстоящей игре. 

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