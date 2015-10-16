Главный тренер клуба "Габала" прокомментировал информацию о том, что он возглавит национальную команду Украины

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер клуба "Габала" Роман Григорчук прокомментировал информацию о том, что он возглавит национальную команду Украины.

В заявлении Report главный менеджер клуба Заур Азизов расценил подобные публикации в СМИ как нормальное явление.

Он считает, что любая команда может указать Григорчука в качестве кандидата на пост главного тренера. Однако, 50-летний специалист в настоящее время не думает уходить из клуба.

В декабре 2014 года с Григорчуком подписан контракт на 1,5 года, срок которого истекает летом 2016 года. По словам официального представителя клуба, пока не приступили к переговорам касательно продления срока контракта с главным тренером. В качестве причины он указал плотный график команды и отметил, что они вернутся к вопросу в конце первой половины сезона.

Сам Григорчук не стал комментировать вопрос.