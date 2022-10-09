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Клуб Бэкхема предложил Роналду рекордную зарплату в истории МЛС

Клуб Бэкхема предложил Роналду рекордную зарплату в истории МЛС Принадлежащий бывшему игроку сборной Англии Дэвиду Бэкхему американский клуб "Интер Майами", который выступает в МЛС (Major League Soccer - высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде - ред.), предложил португальскому нападающему "Манчестер Юнай
Футбол
9 октября 2022 г. 11:34
Клуб Бэкхема предложил Роналду рекордную зарплату в истории МЛС

Выступающий в МЛС (Major League Soccer - высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде - ред.) американский клуб "Интер Майами", одним из владельцев которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бэкхем, предложил португальскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рекордную зарплату в истории лиги.

Как передает Report со ссылкой на Daily Star, американский клуб готов платить Роналду зарплату в размере 34 млн евро за один сезон. Это сделает португальца самым высокооплачиваемым футболистом за всю историю МЛС.

Ранее стало известно, что Криштиану уже зимой намерен покинуть "МЮ". Однако летом, когда португалец всеми силами старался уйти из манкунианского клуба, стало понятно, что европейские клубы не проявляют к нему большого интереса по разного рода причинам. В связи с этим Роналду может рассмотреть предложения от клубов с других континентов.

В этом сезоне Роналду провел за "красных дьяволов" 9 игр, в которых забил один гол.

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Версия на азербайджанском языке Bekhemin klubu Ronalduya illik 34 milyon avro maaş təklif edib

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