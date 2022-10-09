Клуб Бэкхема предложил Роналду рекордную зарплату в истории МЛС

Выступающий в МЛС (Major League Soccer - высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде - ред.) американский клуб "Интер Майами", одним из владельцев которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бэкхем, предложил португальскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рекордную зарплату в истории лиги.
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Ранее стало известно, что Криштиану уже зимой намерен покинуть "МЮ". Однако летом, когда португалец всеми силами старался уйти из манкунианского клуба, стало понятно, что европейские клубы не проявляют к нему большого интереса по разного рода причинам. В связи с этим Роналду может рассмотреть предложения от клубов с других континентов.
В этом сезоне Роналду провел за "красных дьяволов" 9 игр, в которых забил один гол.