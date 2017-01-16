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    Клуб "Бавария" продлил срок контракта с Роббеном

    С голландским полузащитником подписан контракт еще на 1 год

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Немецкий клуб "Бавария" продлил контракт с футболистом Арьеном Роббеном.

    Как сообщает Report, с голландским полузащитником заключен годовой контракт.

    По словам 33-летнего футболиста, он счастлив, что будет выступать в команде еще один год. Полузащитник заявил о намерении продолжить свое выступление на высоком уровне.

    Отметим, что Арьен Роббен в 2009 году перешел в "Баварию" из испанского клуба "Реал Мадрид". В текущем сезоне он провел в составе команды 14 матчей. 

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