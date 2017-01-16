Клуб "Бавария" продлил срок контракта с Роббеном

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Немецкий клуб "Бавария" продлил контракт с футболистом Арьеном Роббеном.

Как сообщает Report, с голландским полузащитником заключен годовой контракт.

По словам 33-летнего футболиста, он счастлив, что будет выступать в команде еще один год. Полузащитник заявил о намерении продолжить свое выступление на высоком уровне.

Отметим, что Арьен Роббен в 2009 году перешел в "Баварию" из испанского клуба "Реал Мадрид". В текущем сезоне он провел в составе команды 14 матчей.