Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Немецкий клуб "Бавария" продлил срок договора со спонсором. Как сообщает Report со ссылкой на телевидение клуба, спонсорство с Deutsche Telekom продлится до 2023 года.

На сегодняшней пресс-конференции стороны высказались относительно продления срока договора. Стороны выразили уверенность в тесном и успешном сотрудничестве в предстоящие годы.

Отметим, то Deutsche Telekom с 2002 года является спонсором клуба "Бавария".