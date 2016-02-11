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    ​Клуб "Барселона" потребовал 2 млн. евро за участие в открытии стадиона

    Трабзонспор рассматривает предложение

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Трабзонспор" в честь открытия нового стадиона под названием "Акйазы" хочет провести товарищеский матч с испанским клубом "Барселона".

    Как сообщает Report, для этого каталонцы потребовали 2 млн. евро. 

    Координатор по финансовым вопросам клуба Эмре Аксой в заявлении местной прессе сообщил, что предложение рассматривается: "Мы должны заплатить для проведения матча с "Барселоной". Они требуют 2 млн. евро. Если ты большая команда, то должна зарабатывать деньги от товарищеских встреч. Мы оцениваем данное предложение". 

    Э.Аксой заявил, что помимо "Барселоны", они хотят провести игру с одним их арабских клубов. 

    Отметим, что новый стадион "Трабзонспор" вмещает 42 тыс. зрителей. Дата открытия стадиона пока не определилась.

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