Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Клуб "Баку" может выступить в Премьер-лиге Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор клуба Яшар Сеидов.

По его словам, в настоящее время президент клуба Хафиз Мамедов обговаривает вопрос на встрече: "На встрече может решиться вопрос участия команды в Премьер-лиге или же в I дивизионе. Вчера также прошли переговоры с определенными лицами в данном направлении. Мы говорили с президентом Профессиональной футбольной лиги Рамином Мусаевым".

Официальный представитель клуба добавил, что и в следующем сезоне они будут стремиться к новым успехам: "Мы говорили с несколькими известными футболистами. Называть их имена пока не хочу. В случае решения нашего вопроса относительно Премьер-лиги, мы осуществим их трансфер".