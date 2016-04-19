Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Выступающий в I Дивизионе Азербайджана по футболу клуб "Баку" лишен еще 6 очков.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме, направленном ФИФА 11 апреля в АФФА.

В письме отмечается о принятии Административно-дисциплинарным комитетом ФИФА решения относительно клуба "Баку".

Причина лишения клуба очков связана с несоблюдением условий контракта, заключенного между клубом "Баку" и выступающим в нем футболистом Маурисом Пена.

Что же касается Дисциплинарного комитета АФФА, он лишил 6 очков клуб "Баку". Таким образом, одноименный представитель столицы стал последним из 14-ти команд с 8-ью очками. В целом, за этот сезон клуб лишен 15-ти очков.