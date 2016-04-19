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    Клуб "Баку" лишен еще 6 очков

    ФИФА направила письмо в АФФА

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Выступающий в I Дивизионе Азербайджана по футболу клуб "Баку" лишен еще 6 очков.

    Как сообщает Report, об этом говорится в письме, направленном ФИФА 11 апреля в АФФА.

    В письме отмечается о принятии Административно-дисциплинарным комитетом ФИФА решения относительно клуба "Баку".

    Причина лишения клуба очков связана с несоблюдением условий контракта, заключенного между клубом "Баку" и выступающим в нем футболистом Маурисом Пена.

    Что же касается Дисциплинарного комитета АФФА, он лишил 6 очков клуб "Баку". Таким образом, одноименный представитель столицы стал последним из 14-ти команд с 8-ью очками. В целом, за этот сезон клуб лишен 15-ти очков. 

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