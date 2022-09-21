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Клуб азербайджанского футболиста остался без главного тренера

Клуб азербайджанского футболиста остался без главного тренера Главный тренер немецкой команды "Эрцгебирге" Тимо Рост, в которой играет футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, отправлен в отставку.
Футбол
21 сентября 2022 г. 00:11
Клуб азербайджанского футболиста остался без главного тренера

Главный тренер немецкой команды "Эрцгебирге" Тимо Рост, в которой играет футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, отправлен в отставку.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, причиной тому стало неудачное выступление представителя Ауэ в текущем сезоне III Бундеслиги.

Команда под руководством 44-летнего специалиста находится в нижней части турнирной таблицы, набрав всего 3 очка после 9 туров.

Отметим, что Дмитрий Назаров носит форму сборной Азербайджана с 2014 года, а "Эрцгебирге" с 2016 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin futbolçusu baş məşqçisiz qalıb

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