Клуб азербайджанского футболиста остался без главного тренера

Главный тренер немецкой команды "Эрцгебирге" Тимо Рост, в которой играет футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, отправлен в отставку.

Главный тренер немецкой команды "Эрцгебирге" Тимо Рост, в которой играет футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, отправлен в отставку.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, причиной тому стало неудачное выступление представителя Ауэ в текущем сезоне III Бундеслиги.

Команда под руководством 44-летнего специалиста находится в нижней части турнирной таблицы, набрав всего 3 очка после 9 туров.

Отметим, что Дмитрий Назаров носит форму сборной Азербайджана с 2014 года, а "Эрцгебирге" с 2016 года.