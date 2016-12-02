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    Клуб АЗАЛ прошел в очередной этап Кубка Азербайджана

    Пилотыодержали безоговорочную победу над Раваном

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Стала известна очередная команда, прошедшая в 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, бакинский клуб АЗАЛ одержал в 1/8 финала безоговорочную победу над "Раваном" - 4:0.

    В первой половине игры был забит один гол. На 12-й минуте отличился Ширмамед Мамедов.

    После перерыва АЗАЛ забил несколько последовательных голов. На 62-й минуте гол забил Мирзага Гусейнпур, а на 80-й и 85-й минуте – Давид Джанелидзе.

    На 90+1 минуте футболист гостевой команды Захид Гулиев получил красную карточку.

    Соперником АЗАЛ в очередном этапе станет победитель завтрашнего матча 1/8 финала между командами "Габала" и "Закатала".

    Отметим, что первые 2 путевки в 1/4 финала приобрели "Сумгайыт" и "Интер".

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