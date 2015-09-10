​Клуб AZAL произвел трансфер двух футболистов

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Клуб AZAL пригласил в состав команды еще двух футболистов.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, подписан контракт с Хамидом Ясином, игравшим до этого в украинской команде "Металлург" (Донецк).

22-летний нападающий в течение двух лет выступал в составе "пилотов". Хотя игравший в украинских сборных U-16, U-17 и U-18 Ясин египетского происхождения, его отчим азербайджанец.

Другим приглашенным в команду футболистом является грузин Александр Гурули. Выступающий на позиции центрального полузащитника А.Гурули подписал годовой контракт.