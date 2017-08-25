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    Клуб "Атлетико": Мы рады, что вновь приедем в Баку

    Испанский клуб поздравил Карабах

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Атлетико" поздравил "Карабах" по случаю выхода команды в групповой раунд Лиги чемпионов.

    Как сообщает Report со ссылкой на страницу представителя Мадрида в Twitter, в поздравительном послании "Атлетико" выразил удовлетворение повторным приездом в Баку.

    "Поздравляем вас с участием впервые в групповом раунде Лиги чемпионов. Мы рады, что вновь приедем в столицу Азербайджана Баку".

    Отметим, что "Карабах" и "Атлетико" попали в группу С вместе с английским "Челси" и итальянским "Рома". Представители Азербайджана и Испании встретятся в Баку 18 октября - в День государственной независимости. Ранее команда "Атлетико" была в столице Азербайджана и провела здесь товарищеский матч с клубом "Баку". Это было 30 апреля 2013 года.  

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