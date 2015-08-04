Клуб "Атлетик" едет в Баку с 21 футболистом и 20 болельщиками

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку приедут члены испанского клуба "Атлетик" (Bilbao), который будет гостем "Интера" на ответной игре III классификационного этапа Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, команда будет в столице Азербайджана в 12:00 по местному времени (в 15:00 по бакинскому времени).

После 6-ти часового полета члены "Атлетик" из Международного аэропорта Гейдара Алиева сразу же отправятся в отель "Flame Towers". Кроме представителей клуба и футболистов, в "İnter Arena" свою команду будут также поддерживать приехавшие 20 болельщиков. Кроме того, ожидается приезд группы испанских болельщиков из Грузии.

Уже обнародован список лиц, которые приедут в Баку во главе с главным тренером Эрнесто Вальверде. На ответную встречу испанская команда едет вместе с 21 футболистом:

Вратари: 1.Горки Ираисос, 13. Яго Эррерин, 26. Алехандро Ремиро

Защитники: 3.Горка Элустондо, 24. Микель Баленсиага, 18. Карлос Гурпеги, 16. Хабьер Эхейта, 4. Аймерик Льяпорт, 6. Микель Сан-Хосе, 30. Инйиго Лекуэ Мартинес

Полузащитники: 2. Энеко Боведа, 5. Хавьер Эрасо, 7. Беньят Эчеббариа, 10. Оскар Де Маркос, 14. Маркель Сусаета, 23. Агер Акехе

Нападающие: 11. Ибай Гомес, 21. Борхо Вигера, 20. Ариц Адурис, 22. Гильермо, 27. Сабин Мерино.

Отметим, что матч "Интер"-"Атлетик" начнется 6 августа в 21:00 на стадионе "İnter Arena".