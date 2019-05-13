​Клуб "Арсенал" приедет в Баку за 4 дня до финала

Обнародован план визита английского клуба "Арсенал" в Баку в связи с финальным матчем Лиги Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер команды Унай Эмери. Испанский специалист сообщил, что после трехдневной подготовки в Лондоне 25 мая они вылетят в Баку. По словам Эмери, в азербайджанской столице они также проведут три подготовки.

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00.