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Клуб "Араз-Нахчыван" привлек в свой состав еще одного футболиста

Клуб "Араз-Нахчыван" привлек в свой состав еще одного футболиста Клуб "Араз-Нахчыван" привлек в свой состав еще одного футболиста
Футбол
17 июня 2025 г. 10:47
Клуб Араз-Нахчыван привлек в свой состав еще одного футболиста

Клуб "Араз-Нахчыван" привлек в свой состав еще одного футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба "Араз-Нахчыван", с Чандже Симакала Ба-Муака подписан контракт на 1 год.

28-летний нападающий уже находится в Баку. Симакала, который также может выступать как правый и левый полузащитник, в разные годы выступал за клубы Германии - "Боруссия Мёнхенгладбах", "Эльферсберг", "Рединхаузен", "Кайзерслаутерн", "Хольштайн Киль", а также за нидерландский "Рода Керкрад". Последний сезон он провел в команде "Оснабрюк", представляющей III Бундеслигу Германии. Нападающий входил в состав молодежной сборной Германии U-18 в 2014 году.

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Версия на азербайджанском языке “Araz-Naxçıvan” heyətinə daha bir futbolçu cəlb edib

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