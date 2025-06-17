Клуб "Араз-Нахчыван" привлек в свой состав еще одного футболиста

Клуб "Араз-Нахчыван" привлек в свой состав еще одного футболиста

Клуб "Араз-Нахчыван" привлек в свой состав еще одного футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба "Араз-Нахчыван", с Чандже Симакала Ба-Муака подписан контракт на 1 год.

28-летний нападающий уже находится в Баку. Симакала, который также может выступать как правый и левый полузащитник, в разные годы выступал за клубы Германии - "Боруссия Мёнхенгладбах", "Эльферсберг", "Рединхаузен", "Кайзерслаутерн", "Хольштайн Киль", а также за нидерландский "Рода Керкрад". Последний сезон он провел в команде "Оснабрюк", представляющей III Бундеслигу Германии. Нападающий входил в состав молодежной сборной Германии U-18 в 2014 году.